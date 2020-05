Încă două decese din cauza infecției cu COVID-19. O femeie din Cahul și un bărbat din Fălești au pierdut lupta cu moartea

23:45

Prim-ministrul Federației Ruse, Mihail Mișustin, s-a infectat cu coronavirus, informează portalul RBC. Astfel, acesta se va autoizola. Potrivit sursei citate, despre acest lucru a declarat însuși Mișustin. Astfel, interimatul funcției va fi asigurat de către vicepremierul Andrei Belousov. Precizăm că până în prezent, în Federația Rusă au fost confirmate peste 106 498 cazuri de coronavirus, […] The post Prim-ministrul Federației Ruse s-a infectat cu coronavirus appeared first on NewsMaker.