Viorica Dumbrăveanu, invitată la parlament. Ar urma să răspundă la 6 întrebări

13:30

Fostul președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, a scăpat de un dosar penal. Informația a fost confirmată pentru NM de către ofițerul de presă al Procuraturii Anticorupție (PA), Maria Vieru, vineri, 1 mai. Procuratura Anticorupție a decis scoaterea lui Ion Druță de sub urmărire penală în dosarul privind amestecul în înfăptuirea justiției. Potrivit […] The post Cu un dosar penal mai puțin pentru fostul președinte al CSJ. Procuratura Anticorupție a appeared first on NewsMaker.