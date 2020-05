Deputat din opoziție: Statul încurajează activitatea infracțională

20:00

Zeci de cadavre au fost descoperite în camioane frigorifice în New York, după ce mai mulți oameni s-au plâns de mirosul din zonă, scrie digi24.ro, cu referire la BBC. Casa funerară Andrew T Cleckley din Brooklyn a închiriat mai multe camioane frigorifice și a depozitat aproximativ 50 de cadavre în ele. Un oficial citat sub anonimitate de New York Times a spus că depozitul frigorific al casei funerare se stricase. Poliția a fost chemată la fața locului și a izolat zona. Ulterior, au fost văzuți muncitori în costume de protecție care mutau cadavrele. Nu se cunoaște dacă aceste cadavre depozitate […]