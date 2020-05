Kim Jong-Un a reapărut la Phenian, de 1 Mai. Primele imagini după dispariţie

06:50

Un ofiţer de poliţie din Rancho Cordova, un oraş la est de Sacramento, nordul Californiei, este cercetat după ce pe rețele sociale a apărut un videoclip în care imobilizează și lovește violent un băiat în vârstă de 14 ani. În videoclipul postat pe Twitter se vede cum polițistul îl ţine pe băiat la pământ, iar apoi îl lovește de mai multe ori în zona gâtului şi pieptului. Băiatul a fost citat pentru deţinerea unui trabuc, potrivit poliţiei, şi eliberat părinţilor săi. My baby brother who is 14 years old. All of this over a swisher? there’s more footage but I wasn’t able to upload it all. Please repost, we just want justice for my baby!?? #JUSTICE4JAH pic.twitter.com/reftDDyHha— nana? (@0hnana__) April 28, 2020 Băiatul l-ar fi minţit pe poliţist în legătură cu vârsta sa şi a opus rezistenţă, ceea ce a făcut ca ofiţerul să-şi piardă cătuşele, a transmis departamentul de poliţie din Sacramento, potrivit BuzzFeedNews. Biroul şerifului din Rancho Cordova a început o anchetă în acest caz, pentru a stabili dacă era necesară folosirea forței de către polițist.