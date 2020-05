Inedit: „Românii din jurul României. Monografie etnofotografică“, de Vasile Şoimaru, acum ONLINE

13:40

Polonia va transmite ajutor medical sub formă de măști, combinezoane și lichid dezinfectant nu doar unităților medicale, ci și localităților din zona transnistreană, pentru a susține R. Moldova în lupta împotriva pandemiei de COVID-19, a declarat ambasadorul Poloniei la Chișinău, Bartlomiej Zdaniuk. „Este un lucru important pentru noi, există un cuvânt care trebuie menționat aici, și anume, cuvântul solidaritate. Nouă ne pasă de binele și de viitorul prietenilor și vecinilor noștri, ne pasă și de viitorul regiunii, de binele popoarelor care locuiesc în această parte a lumii. Astfel, am dezvoltat multe programe și am implementat mult proiecte de dezvoltare, este și cazul Republicii Moldova. În legătură cu pandemia, am venit cu o idee de a transmite un ajutor medical sub formă de măști, sub formă de combinezoane, de lichid dezinfectant. Nu doar că am transmis deja aceste ajutoare la câteva unități medicale, urmează și alte localități, printre altele, și din zona transnistreană”, a declarat acesta în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova. Oficialul a precizat că echipamentul donat până în prezent nu a fost adus de peste hotare, dar procurat de la producătorii din Republica Moldova. Astfel, Ambasada își dorește susținerea agenților economici care se află în dificultate în această perioadă. „Din banii bugetului polonez am achiziționat acest echipament de la producătorii din Republica Moldova, nu am venit din Polonia cu acest material, acestea au fost cumpărate aici, de la producătorii autohtoni pentru ca acești producători să-și păstreze locurile de muncă, aceste firme să fie mai puternice, mai flexibile, mai bine pregătite pentru viitor”, a adăugat ambasadorul. Bartlomiej Zdaniuk spune că acesta nu este unicul ajutor, Ambasada Poloniei la Chișinău se află acum într-un proces de achiziții noi a unor ajutoare pentru sistemul medical din R. Moldova. „Urmează să aducem un alt material din străinătate, tot procesul încă durează, ne vom lăuda când donația va fi terminată, acest lucru nu este realizat pe deplin. Acum vorbesc numai despre ajutorul direct, bilateral. Totodată, noi suntem membri ai UE care a venit cu un aport de 140 de milioane de euro pentru întreaga zona a parteneriatului estic, 87 de milioane pentru R. Moldova, 100 de milioane asistența macrofinanciară și cea veche care așteptă să fie folosită, doar că trebuie să fie realizate niște condiții pe care Republica Moldova și le-a asumat”, a notat diplomatul. În context, ambasadorul Bartlomiej Zdaniuk cheamă societatea în această perioadă de pandemie la demnitate. Articolul Polonia anunță ajutoare și pentru regiunea transnistreană apare prima dată în InfoPrut.