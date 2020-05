Încă trei decese provocate de COVID-19 în Moldova. Printre acestea se află și un lucrător medical

13:15

Concursul fotojurnalistic internațional Pictures of the Year International (POY) se află la cea de-a 77-a ediție de decernare a premiilor pentru cele mai reușite imagini ale anului 2019. Câștigătorii au fost clasificați după mai multe categorii jurnalistice. Echipa #diez vă va prezenta în mai multe serii toate fotografiile premiate la acest concurs. Articolul (foto) Cine sunt câștigătorii concursului „Pictures of the Year International 2019” la categoria „Sport” apare prima dată în #diez.