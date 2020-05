Un medic traumatolog din Fălești a pierdut lupta cu noul coronavirus. MS anunță astăzi trei decese

11:20

A trecut deja mai mult de un an şi jumătate de la prezentarea noului McLaren Speedtail – cel mai scump şi rapid automobil de serie al mărcii, care a început deja să fie livrat clienţilor – însă de atunci niciodată nu s-a detaliat ce ascunde "sub capotă".La momentul lansării compania a declarat că informaţii suplimentare vor fi oferite peste jumătate de an, însă a făcut-o abia acum.