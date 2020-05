Reacția Federației Ruse la acțiunile de blocare a creditului

12:10

Deputatul PDM, Ruxanda Glavan, a părăsit formațiunea și a aderat la grupul Candu. Despre aceasta parlamentarul a anunțat pe pagina sa de Facebook. „În 2010, când am aderat la PDM, am făcut-o pentru că am crezut în valorile pe care le promova acest partid, chiar dacă nu era vioara principală de la guvernare. Era o […]