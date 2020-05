Eseu// Armele de luptă contra COVID-19

14:00

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon anunță că el continuă întrevederile de lucru cu reprezentanții diferitelor sectoare ale economiei naționale, informează CURENTUL. „Astăzi am discutat cu conducătorii companiilor de construcții. Am menționat faptul că criza provocată de pandemie a afectat toate domeniile social-economice a țării noastre și sfera construcțiilor nu este o excepție. În special, am […]