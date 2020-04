Mai mulți judecători ai Curții Constituționale se vor adresa la Procuratura Generală pentru a semnala faptul că ar fi filați

Mai mulți judecători ai Curții Constituționale (CC) se vor adresa la Procuratura Generală pentru a semnala faptul că ar fi filați. Informația a fost confirmată pentru NM de către președinta CC, Domnica Manole. Domnica Manole a declarat pentru NM că mai mulți judecători ai Curții Constituționale bănuiesc că sunt filați. În acest sens, la ședința […]

