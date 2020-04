Cetățenii vor fi obligați să poarte măști în transportul public din municipiul Chișinău. Măsura intră în vigoare începând cu 4 mai

Începând cu data de 4 mai, cetățenii vor fi obligați să poarte măști în transportul public din capitală. O decizie în acest sens a fost luată de către Comisia Situații Excepționale a municipiului Chișinău, astăzi, 30 aprilie. De asemenea, cetățenii pot folosi măști improvizate sau alte materiale de protecție de unică folosință sau reutilizabile pentru […] The post Cetățenii vor fi obligați să poarte măști în transportul public din municipiul Chișinău. Măsura intră în vigoare începând cu 4 mai appeared first on NewsMaker.

