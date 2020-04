În perioada 1-3 mai, transportul public din capitală va fi sistat

În perioada 1-3 mai, transportul public din capitală va fi sistat, informează Primăria Chișinău. Măsura este aplicată în scopul prevenirii răspândirii infecției COVID-19 în rândul locuitorilor municipiului Chișinău. Totodată, sursa citată informează că de luni, 4 mai, activitatea troleibuzelor și autobuzelor va fi reluată în regim obișnuit, pe durata întregii zile, cu prezența taxatorilor și […]

