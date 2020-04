Igor Boțan: Din situația de criză și din dezbaterile cu privire la măsuri trebuie să învățăm

08:40

Ambasadorul Poloniei la Chișinău Bartlomiej Zdaniuk afirmă că țara sa a susținut și va susține Republica Moldova și în continuare în lupta împotriva pandemiei de COVID-19. Mai mult decât atât, diplomatul anunță că ajutorul care a fost oferit unor spitale din țară a fost achiziționat de la producătorii din Moldova...