(doc) Lista tuturor prevederilor aprobate în cadrul ultimei ședințe a Comisiei pentru Situații Excepționale

14:00

În fiecare lună, Netflix lansează noi filme şi seriale originale, produse în studiourile sale, dar adaugă şi conţinut licenţiat precum filme care au fost în cinema şi seriale care au fost mai întâi în cinematografe şi la posturi de televiziune. Printre noutăţile de mare interes se regăsesc producții originale precum un nou show de stand-up comedy cu Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill și serialul Snowpiercer, bazat pe filmul cu același nume, care va primi episoade săptămânale, nu un întreg sezon deodată. La capitolul filme și seriale avem producții de la Hollywood precum Dune, Forest Gump, Psycho, Children of Men sau Pacific Rim 2, noi sezoane din serialele The Flash și Legends of Tomorrow, The Black List și Ash vs. Evil Dead. Articolul Ce filme şi seriale noi vor fi lansate pe Netflix în luna mai apare prima dată în #diez.