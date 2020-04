Заседание ВСМ отложено из-за отсутствия кворума

13:30

Mary Kepler (92 de ani) și soțul ei, Wilford (94 de ani), au murit la câteva ore distanță de coronavirus, după ce au fost căsătoriți timp de 73 de ani. Cei doi se aflau într-un spital din statul Wisconsin, după ce fuseseră infectați cu coronavirus, informează CNN. Membri familiei nu... The post Un bărbat și o femeie căsătoriți de 73 de ani au murit de coronavirus la doar câteva ore diferență appeared first on Portal de știri.