Maria Mocanu: Se întâmplă ceva la nivel planetar

19:15

Odată ce timpul de afară prinde a se încălzi, și mirosul insuportabil din Petrești începe să se simtă tot mai des. Acesta vine de la ferma de porcine, situată la nici 500 de metri de sat.Localnicii din partea de sus a satului și nu doar sunt tot mai indignați, fiind obligați, practic, în fiecare seară, să suporte acest miros.Postarea pe rețelele sociale și indignarea petreștenilorDupă ce am fost alertați despre această problemă, am făcut o postare pe Facebook, unde am cerut ca petreștenii să-și spună opinia referitor la această problemă.”Ar trebui de întreprins ceva, e imposibil să stai afară”, scrie Ecaterina Budeanu.”Nu putem sta cu ferestrele deschise, mai ales când vrem și noi să respirăm aer proaspăt”, o completează o altă localnică, Natalia Rotaru.Revoltată este și Galina Moraru, care vine adesea în sat pentru a-și încărca bateriile. De fiecare dată, însă, e nevoită să facă cale întoarsă pentru a nu fi ”obligată” să suporte acest miros. ”Eu chiar mă revolt. Nu este corect să sufere oamenii. Trebuia gândit altfel, ferma să fie construită mai departe de sat, trebuia gândită o soluție, mai ales că am trecut prin asta și în perioada sovietică, când acesta activa”, e de părere dânsa.”Mirosul neplăcut ce vine de la ferma de porcine din localitate este o problemă care persistă de câțiva ani buni. Eu locuiesc departe de complex, la o margine de sat, dar mirosul se simte până aici. Cel mai grav este în perioada caldă a anului. Seara sau dimineața, nu poți să deschizi geamul, pentru că mirosul este insuportabil. În zonele din proximitatea fermei, situația e mult mai gravă, mirosul persistând uneori și în perioada rece a anului. Dacă normele sanitar-veterinare ar fi respectate, cred că problema mirosului neplăcut nu ar mai exista”, scrie Doina Manic, locuitoare a satului Petrești.Din istoria apariției fermei de porcineÎn perioada sovietică, în satul Petrești activa un complex de creștere a porcilor. După ce s-a destrămat Uniunea Sovietică, această întreprindere nu a mai activat până acum 15 ani, când a fost cumpărată de către o fabrică de mobilă din Chișinău.”În satul Petreşti, Ungheni, familia Borş a cumpărat, în 2003, un complex de porcine şi bovine părăsit. L-a reconstruit din temelii, iar acum aici cresc circa 6000 de porci. De asemenea, au şi o fermă avicolă pentru consumul diurn al lucrătorilor, precum şi una de vite. Suplimentar, carnea este comercializată în magazinele proprii pentru angajaţi. Totodată, familia mai deţine şi câteva terenuri, pe care au plantat vii, pomi fructiferi (mere, pere, prune), sere pentru legume şi chiar o prisacă de albine”, scria www.moldova-suverană.md în 2017.De ce fabrica de mobilă s-a transormat în fermă de porci?Deci, fabrica de mobilă din Chișinău și-a început activitatea la Petrești prin creșterea porcinelor și nu cum se auzea prin sat: ca fabrică de confecționare a mobilei, filiala Petrești. De atunci, a început calvarul petreștenilor.”E adevărat că proprietarului fermei de porci din Petrești este proprietarul fabricii de mobilă ”Confort” din Chișinău, dar niciodată nu a fost vorba ca aici să fie construită o fabrică de mobilă, deși am auzit și eu astfel de zvonuri”, spune Alexandru Robuleț, administratorul fermei de porcine din Petrești.Dânsul a explicat cum, de fapt, stau lucrurile cu ferma de porcine din Petrești: ”Întreprinderea are aproape o mie de angajați, la Chișinău și Peterști, care, zilnic, sunt hrăniți gratis. Astfel, proprietarul a hotărât să cumpere o fermă, pentru a putea crește animalele și a face economie pe carne. Dânsul a căutat mai multe variante, iar cea mai potrivită s-a dovedit a fi ferma de la Petrești, care era adaptată tuturor condițiilor și normelor sanitare”.Ce spun specialiștii?Petreșteanul Mihail Bernic zice că ferma de porci de la Petrești nu a fost construită corect. ”Distanța până la sat trebuie să fie de cel puțin trei kilometri. De asemenea, trebuie construit un gard de cinci metri. Starea epidemiologică tot nu corespunde standardelor. Ce fac ecologiștii?”, se indignează dânsul.Mihail Gorenco, șeful Inspecției pentru Protecția Mediului Ungheni, vine cu un răspuns: ”Aceste ferme au fost construite pe timpul sovietic. Noi le-am moștenit, cum s-ar zice. Atunci au fost construite conform standardelor, dar acestea, la ziua de azi, s-au schimbat. O fermă trebuie să fie construită, conform noilor standarde, la circa 800-900 metri de la prima casă. La Petrești, această distanță e mai mică. În ceea ce privește gardul, nu are nici un parametru, pentru că nu ajută la stoparea răspândirii mirosului”.Totodată, dânsul a specificat că, recent, au avut un control la fermă și totul e-n regulă, nu este nici o bombă ecologică, iar sănătatea localnicilor nu este afectată.”Ceea ce ține de miros, puteți vorbi și cu reprezentanții ANSA”, ne-a recomandat Mihail Gorenco.L-am contactat pe Valeriu Echim, șeful Direcției pentru Siguranța Alimentelor Ungheni. ”ANSA este responsabilă de alimente, sănătatea animalelor și a plantelor”, a venit dânsul cu o precizare, după care a adăugat: ”Ceea ce ține de ferma respectivă, ea este construită cu mulți ani în urmă și s-au respectat toate normele la construcție. Poate acum nu s-a respectat alte lucruri: amplasarea caselor în apropierea fermei, spre exemplu. Adminstrația publică locală ar trebui să știe că nu trebuie să acorde locuri de casă în nemijlocita apropiere a astfel de obiecte zootehnice”.Dânsul a subliniat că ANSA nu a primit nici o plângere din partea localnicilor. ”Dacă va fi, neapărat ne vom deplasa la fața locului”, a spus Valeriu Echim.Primarul de Petrești, Serghei Gorea, însă, a declarat că la primărie au fost înaintate multe plângeri și de fiecare dată această problemă este pusă în discuție. ”Dar nu am cum să intervin. Acolo lucrează 126 de oameni, eu nu pot să închid ferma și să trimit oamenii acasă, mai ales că este un agent economic exemplar, care achită impozite în primărie”, a explicat dânsul, după care a adăugat: ”Am discutat, acum câteva luni, cu conducerea și am stabilit ca să rezolve cumva situația, ca să să fie toată lumea împăcată: nici localnicii să nu simtă mirosul, dar nici cei care lucrează să nu rămână fără un loc de muncă”.Soluția?Alexandru Robuleț zice că deja a găsit o soluție, însă așteaptă să treacă perioada de criză. ”Am discutat cu directorul general (el este de acord), ca să cumpărăm niște microorganisme vii, care se pun în canale ca să descompună reziduurile. Acestea trăiesc permanent la o temperatură de până la -5 grade și se înmulțesc ușor. Ele sunt foarte scumpe, dar, odată cumpărate, vom putea să le păstrăm în permanență”, a specificat directorul fermei, subliniind totodată că: ”Orice am face, acest miros nu va dispărea totalmente”.”Sper ca mesajul nostru să ajungă unde trebuie, iar autoritățile să întreprindă măsuri. Într-o comunitate cea mai importantă este sănătatea publică, fiind o normă primordială a unei societăți. Cu părere de rău, noi, petreștenii, suntem lipsiți de acest drept”, scrie o localnică, care și-a dorit să-i fie păstrat anonimatul.NOTĂ: La ferma de porcine din Petrești cresc 6500 de porci. Locurile de casă în regiunea din proximitatea fermei au fost repartizate în perioada sovietică.[gallery size="full" link="file" ids="49928,49929,49930,49931,49932,49933,49934,49935"]