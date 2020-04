Moldovenii nu pot intra în Rusia / Moscova prelungește interdicția privind intrarare STRĂINILOR

08:20

Avem o frumoasa Luna in Leu pentru a sarbatori ultima zi a lunii aprilie, o luna traita de majoritatea oamenilor de pe glob in izolare la domiciliu, ca niciodata pana acum. Este ceva de sarbatorit? Luna mai anunta schimbare semnificativa in aer. Deci sa ridicam paharul si sa facem un toast simbolic pentru rabdarea pe care am avut-o pana acum.