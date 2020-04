Opinie: România ratează șansa de a fi un actor relevant în Estul Europei, în R. Moldova

23:40

Rusia nu va mai acorda împrumutul de 200 de milioane de euro R. Moldova, indiferent de decizia Curții Constituționale. De această părere este Anatol Golea, analist politic de la Chișinău, care a adăugat că în Rusia, în ultima perioada, lucrurile s-au complicat și Kremlinul are nevoie de bani. „Pentru mine este aproape clar că, indiferent de decizia CC, acești bani nu vor ajunge în R. Moldova, pentru că a apărut acest scandal neplăcut pentru Federația Rusă, dar și pentru că în Federația Rusă lucrurile s-au complicat. Ține și de pandemia de coronavirus, care ia amploare în Rusia, dar și de prețurile la petrol. Conform pronosticurilor, marca Brent ar putea ajunge aproape de zero în lunile următoare, mai precis în iunie, de aceea Federația Rusă are nevoie de bani. Deși suma nu este foarte mare pentru Federația Rusă, 200 de milioane de euro oricum contează”, a declarat Anatol Golea într-un interviu pentru Europa Liberă. Prin urmare, indiferent de decizia CC cu privire la Acordul de împrumut de 200 de milioane de euro, Rusia are un motiv în plus să nu dea acești bani. „Federația Rusă a emis așa-zisele eurobonduri, a luat credite pe piața internațională la 4%. Și dacă iei la 4%, ceea ce pentru eurobonduri este un procent bun, nu are rost să dai cuiva cu 2% credite. Deci, putem considera că acest credit până la urmă a eșuat”, a specificat sursa. Totuși, potrivit analistului politic, în această situație cel care are de pierdut este Igor Dodon, dar nu R. Moldova. „Igor Dodon a insistat ca acest credit să vină, a vrut foarte mult ca acest credit să vină, mai ales anume în acest mod cu prima tranșă în 30 de zile după semnare și a doua tranșă până la 31 octombrie. Vă dați seama că la 31 octombrie, dacă vor evolua lucrurile cât de cât normal, vom fi în plină campanie electorală și cum vor fi gestionați și cheltuiți acești bani vor ști doar Igor Dodon și guvernul. De asta nu putem spune că nu și-a dorit, cu certitudine și-a dorit foarte mult să aibă acești bani în campania electorală, și anume din partea Federației Ruse. Am văzut cât s-a speculat pe acest moment că primul ajutor vine din Federația Rusă. Ajutor nu înseamnă credit, dar anume așa a spus președintele că acesta este primul ajutor, deși pe data de 17, atunci când s-a semnat, seara târziu a fost publicat acest acord, comunicatul de presă al guvernului, difuzat la ora 12.04 minute, guvernul știa despre toate ajutoarele care vor veni și de la FMI, și de la Uniunea Europeană, și de la Banca Mondială. Deci, toate aceste sume deja fuseseră votate de guvern la acest moment și trimise spre ratificare în parlament în acel proiect de lege privind modificarea legii bugetului”, a menționat analistul politic. Amintim că la 23 aprilie, Parlamentul de la Chișinău a aprobat în două lecturi, Acordul privind împrumutul rusesc, în valoare de 200 milioane de euro. Atunci majoritatea parlamentară formată din 56 de deputați socialiști și democrați, și-au dat votul pentru proiectul de lege, iar opoziția a criticat dur acest acord, calificându-l drept un pericol la adresa securității economice a R. Moldova. Ulterior, Curtea Constituțională de la Chișinău a admis cererea lui Sergiu Sîrbu, deputatul Grupului Pro Moldova și a suspendat acordul respectiv până la examinarea în fond a sesizării. În următoarele zile au fost depuse mai multe sesizări și din partea deputaților din PAS și PPDA. Astfel, Curtea Constituțională urmează să se pronunțe săptămâna aceasta „pe fond” în legătură cu obiecțiile formulate de opoziția parlamentară la unele prevederi ale Acordului de împrumut cu Rusia. Articolul Opinie: Rusia nu va mai acorda împrumutul promis, indiferent de decizia Curții Constituționale apare prima dată în InfoPrut.