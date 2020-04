Netflix pregăteşte un serial inspirat din perioada de izolare

Netflix şi creatoarea celebrei producţii "Orange is the New Black", Jenji Kohan, pregătesc "Social Distance", un serial inspirat din perioada de izolare cauzată de pandemia de coronavirus şi care va fi filmat din locuinţele protagoniştilor, relatează EFE. Citește mai departe...

