50 000 de mănuși pentru cadrele medicale din capitală, donate de Comunitatea evreiască

20:15

Deputatul PPDA, Vasile Nastase, a răspuns la acuzațiile, aduse de Octavian Țîcu. „Abia acum am citit aberațiile lui Ticu care pretinde că subsemnatul i-ar fi plagiat textul unei sesizări depuse la CC. Ce poți să zici. E ca și cum Ticu ar spune că subsemnatul a furat miliardul. La modul serios, am muncit la Sesizarea noastră -,depusă prin poșta electronică cu o zi mai târziu decât Ticu - cam două săptămâni. Avem dovada că încă pe 23 aprilie textul Sesizării noastre era aproape definitivat. Mai mult, noi avem anexate la Sesizare cinci documente - procese verbale, hotărâri de judecată, etc. Asupra textului au lucrat mai mulțte persoane, avem și dovezle de rigoare.Dar cel mai important lucru este că am decis să-i demonstram aceste lucruri lui Ticu în instanța de judecată. Pregătim acum textul cererii prealabile. Mincinosul trebuie să răspundă!", a scris Nastase pe Facebook. Precizăm că Octavian Țîcu l-a acuzat pe Vasile Năstase ca i-ar fi copiat sesizarea depusă la CCM.