Detalii despre tânăra de 23 de ani răpusă de COVID-19

16:30

Două autocare, cu autorizarea Comisiei pentru Situații Excepționale, se vor deplasa la hotarul Poloniei cu Ucraina pentru a prelua cetățenii moldoveni și a-i aduce în siguranță în Republica Moldova, anunță Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, citat de IPN. Potrivit MAEIE, ambasadele Republicii Moldova la Varșovia și la Kiev au... The post Două autocare îi va aduce în țară pe moldovenii blocați la hotarul polono-ucrainean appeared first on Portal de știri.