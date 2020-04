Din istoria românească a „ȚINUTULUI SECUIESC”. De la Paleolitic la sinteza Tracă

08:00

Luna este in romanticul Rac si exista o atmosfera minunata disponibila pentru noi azi. Da, sunt vremuri dificile dar si imens de creative. Poti veni cu unele idei de geniu pe masura ce abordezi problemele cu care te confrunti acum.Deocamdata, presiunea deschide un teren fertil pentru inovatie si schimbare, deci depinde de tine sa faci schimbari pozitive si sa te indrepti in directia dorita. Cand Luna in Rac se interseceaza azi cu Jupiter si Pluto, tu vei fi pregatit sa iti asumi acea provocare. Creativitatea, compasiunea si umorul vor curge usor, facand din aceasta zi una buna si pentru interactiuni placute.