Apple a suspendat cu o lună lansarea noilor iPhone-uri 5G, din cauza scăderii cererii provocate de pandemie

Pandemia a anulat o serie de festivaluri de film care urmau să aibă loc în această perioadă. YouTube a venit cu un plan de salvare pentru industria cinematografică și a anunțat lansarea festivalului We Are One. Acesta va dura 10 zile și este realizat în colaborare cu 20 de parteneri. De asemenea, festivalul va putea fi urmări gratuit de toți fanii cinematografiei.