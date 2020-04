După ridicarea restricțiilor, în Germania apar indicii de agravare a epidemiei de Covid-19

06:30

Trenul special al lui Kim Jong Un a fost observat săptămâna trecută în stațiunea balneară Wonsan, aflată pe coasta de est a Coreei de Nord, potrivit unor imagini surprinse de sateliți. Potrivit programului ”38 North” care supraveghează activităţile Coreei de Nord, acest tren a staţionat de la 21 la 23 aprilie într-o gară de la Wonsan rezervată lui Kim Jong Un şi membrilor familiei sale. Trenul dictatorului nord-coreean are 20 de vagoane decorate în stilul extravagant specific dinastiei Kim. Acestea sunt dotate cu un salon cu canapele roz, o sală de conferințe, și un restaurant în care Kim Jong Un servește preparate de lux. Dictatorul are cu el în tren și Mercedesul său blindat, iar de multe ori este acompaniat de un vehicul blindat care transportă toaleta sa mobilă. Însă liderul de la Phenian nu pleacă niciodată la drum fără așa-numita „brigadă a plăcerii”. Kim Jong Un ar fi început să recruteze fete „frumoase și înalte” încă din 2015, iar tinerele ar fi examinate de medici pentru a verifica dacă încă sunt virgine, potrivit The Sun. Fetele din „brigada plăcerii” a lui Kim Jong Un sunt plătite cu echivalentul a 1.600 de euro - o sumă uriașă pentru Coreea de Nord. De asemenea, Kim Jong Un are la dispoziție în tren toate băuturile sale preferate. Acesta a studiat în Elveția și este pasionat de brânza elvețiană, coniac Hennessy și șampanie Cristal. Trenul liderului de la Phenian este însoțit de alte două garnituri. Drumul este deschis de un tren cu gărzile lui Kim Jong Un, care testează siguranța șinelor și verifică fiecare stație pentru explozibili. În urma trenului dictatorului se află mereu o a treia garnitură cu bodyguarzi și provizii. Toate vagoanele sunt blindate, ceea ce face ca trenul să fie foarte greu, astfel că nu depășește viteza de 60 de km/h, ceea ce îi oferă suficient timp să se bucure de versiunea nord-coreeană a Orient Express-ului.