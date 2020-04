O doctoriţă din New York care trata pacienţii cu COVID-19 s-a sinucis

19:00

Posibilitatea de a lua credite de consum fără acte în plus este una dintre soluțiile imediate. Pentru cheltuieli curente nu prea are sens un credit bancar, mai ales când multe dintre filiale sunt închise sau lucrează în regim special, când documentele necesare pentru un dosar sunt aproape imposibil de strâns, iar orice ieșire în plus din casă poate fi un pericol real. Chiar și persoanele cu rezerve financiare au o amortizare pentru o perioadă limitată de timp. Cheltuielile însă nu îngheață, iar...