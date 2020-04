157 cazuri noi de infecție cu noul Coronavirus și 104 decese

13:30

Într-o dispută cu socialistul Vlad Bătrâncea, jurnalista Natalia Morari se întreabă de unde în 2016 a luat 33 de milioane de lei o companie media despre care susține că ar fi apropiată PSRM. Replica Nataliei Morari a venit ca răspuns la faptul că Bătrâncea își pune mai multe întrebări legate de finanțarea netransparentă de peste hotare a mass-mediei care se declară independentă.Fiind deranjată de declarațiile socialistului, Natalia Morari a și uitat probabil despre faptul că TV8, televiziune pe care o conduce a fost creată pe baza TV7 – care aparținea anterior deputatului PLDM de atunci, și iubitului său – Chiril Lucinschi – anchetat în unul dintre dosarele BEM.A uitat și de ce a fost nevoie de rebranding-ul TV7 în TV8 – ca să se piardă urmele mașinațiilor cu implicarea lui Șor și să fie spălată imaginea companiei.Noi vom încerca să-i aducem aminte totuși cum stau lucrurile în realitate și că ceea ce conduce acum, nu este decât o televiziune revopsită.Așadar, vom vace trimitere la un material mai vechi în care se spune că potrivit unor documente și informații publicate anterior în presă, mass-media lui Chiril Lucinschi a fost finanțată de banii BEM. Mai cu seamă, la ordinul lui Vlad Filat, Ilan Shor a extras din sistemul bancar peste 440.000 de USD și i-a transferat pe conturile companiei lui Chiril Lucinschi.Mass-media lui Chiril Lucinschi ar fi fost finanțată din banii de la Banca de Economii din Moldova pe parcursul mai multor ani. Ilan Shor a extras în perioada 28.11.2012 – 23.10.2014, din sistemul bancar peste 440 de mii de USD și i-a transferat pe conturile companiei deputatului PLDM, Chiril Lucinschi. Ulterior mijloacele financiare au fost utilizate pentru finanțarea proiectelor media, fiind folosiți pentru achitarea serviciilor editorialePotrivit investigației, în perioada 28.11.2012 – 23.10.2014, grupul companiilor aparținând lui Ilan ȘOR: TOMTON TRADE CORP, PRIMOTEKS IMPORT și HEZBURG LLP (cu conturile la ABVL BANK și AS PRIVATBANK) au transferat mijloace bănești în sumă totală de 440 100 USD companiei IPA International Project Agency (Olanda, conturi la Vervaltungs-UND Privat-BANK) a lui Chiril Lucinschi, deputatul PLDM, fiul ex-președintelui Petru Lucinschi. Banii au fost transferați având la bază contracte fictive de acordare a serviciilor de consultanță.Banii din sistemul Bancar au ajuns la concubinul Nataliei Morari prin intermediul a 4 canale. În primul caz este vorba despre creditele neperformante acordate de BEM, UNIBANK, BS companiilor lui ȘOR – DUFREMOL, MOLDCLASSICA INTERNATIONAL SRL, CONTRADE SRL, STORAD GRUP și DASLER CON SRL. Prin acest canal banii ajungeau practic direct din bancile moldovenești pe contul firmei lui Chiril Lucinschi.În cel de-al doilea caz este vorba despre o schemă mai complicată. De data aceasta banii ajungeau prin intermediul lui Șor la Lucinschi din credite bancare din Federația Rusă (ALEF BANK și METROBANK) oferite persoanelor fizice și juridice din grupul ȘOR ( DANMIRA LLC, LIRAMEX COM și ROTARI ALEXANDRU). Defapt banii veniți la proprietarul TV7 și TNT Bravo, tot din sistemul Bancar Moldovenesc își au originea, or garant în cazul acestor credite a fost BANCA SOCIALĂ. Ceea ce înseamnă că dacă banii nu sunt rambursați de firmele lui Șor, Banii sunt extrași de ruși din Banca Socială. Șor nu făcea nimic altceva decît să ia bani de la ruși pentru Chiril, rambursându-i cu banii din BEM, BS și UNIBANK.Al treilea canal de finanțare, a fost firma offshore a lui Veaceslav Platon CHESTER NZ LIMITET, implicată în scandalul LAUNDROMAT – tranzitarea banilor rusești prin Moldindconbank. Din firma respectivă, banii ajungeau la Șor, iar ulterior la Chiril Lucinschi. Acest canal demonstrează legătura clară dintre devalizarea sistemului bancar moldovenesc, Veaceslav Platon și Vlad Filat, la comanda căruia Șor transfera banii pe conturile companiei lui Chiril Lucinschi.Ultimul canal folosit pentru suplinirea conturilor IPA International Project Agency, prin intermediul firmelor lui ȘOR sunt mijloacele financiare provenite din împrumutul de 50 de milioane de USD acordat de către compania REGIONALNAYA FINANSOVAYA COMPANIYA OAO (conturi la GAZPROMBANK OAO), către acționarul Băncii de Economii (credit prin care s-a produs majorarea de capital). Respectiv este vorba tot de banii BEM. Or împrumutul de 50 de milioane USD tot din BEM urma a fi întors.Astfel, (vezi schema1 simplificată) reiese că Vlad Filat, prin intermediul lui Ilan Șor și cu implicarea lui Veaceslav Platon au finanțat mass-media lui Chiril Lucinschi din banii BEM, BS și UNIBANK. Chiar dacă schema este una destul de complicată, la analizarea minuțioasă a acesteia (vezi schema 2 detaliată), deducem că Lucinschi, a utilizat banii pentru finanțarea TV7, TNT BRAVO și proiectele adiacente, inclusiv ale concubinei Natalia Morari, care prin intermediul MEDIA SAPIENS presta servicii pentru ANALITIC MEDIA GROUP (SRL care deține TV7).Totodată, dacă până la data de 12.06.2013 banii erau ridicați direct de către Chiril Lucinschi (vezi tabelul transferurilor), după această dată, banii transferați de Șor și Platon la comanda lui Filat, erau gestionați de un oarecare Radu Guțu, care deține funcția de administrator în mai multe afaceri ale lui Chiril Lucinschi BRAVO TV SRL (TNT BRAVO), BRAVO STUDIO SRL și ANALITICMEDIA GRUP SRL (TV7). Acesta mai este angajat și al ALKASAR – compania de publicitate a familiei Lucinschi.Totodată legătura dintre deputatul Chiril Lucinschi și Firma IPA International Project Agency este demonstrată de investigatia RISE. Potrivit Jurnaliștilor de la RISE, de IPA INTERNATIONAL PROJECT AGENCY pe Chiril Lucinschi îl leagă tranzacții de milioane de dolari. Mai mult ca atît jurnaliștii RISE demonstrează că anume Chiril Lucinschi este beneficiarul direct al IPA, chiar dacă a încercat să se ascundă după persoane interpuse.Viorel Morari șeful Procuraturii Anticorupție a confirmat pentru aceeași redacție că aspectele pe care le descriem în materialul nostru sunt investigate în cadrul dosarului extins privind FRAUDA BANCARĂ. VIOREL MORARI: “ÎN CADRUL INVESTIGAȚIEI EXTINSE VERIFICAM TRANZACȚII DIN BEM CĂTRE COMPANIA MENȚIONATĂ, TARA DE ORIGINE A COMPANIEI NE-A CONFIRMAT LEGĂTURĂ DEPUTATULUI CHIRIL LUCINSCHI CU ACEASTA COMPANIE, INCLUSIV DETALII DESPRE PERIOADA CÂND A FOST PROPRIETAR AL ACESTEI COMPANII ȘI ERA ȘI DEPUTAT, DAR NU A MENȚIONAT-O ÎN DECLARAȚIA DE AVERE. SUNTEM INTR-UN BLOCAJ LEGISLATIV PE CARE INCERCAM SĂ-L DEPĂȘIM, PENTRU CA PERSOANA ÎN CAUZA ARE IMUNITATE ȘI NU PUTEM ÎNAINTA PE ANUMITE ASPECTE. PUTEM SĂ-L INVITAM LA AUDIERI, DAR NU SA FACEM ANUMITE PROCEDURI CARE SUNT NECESARE. URMEAZĂ SA DECIDEM CUM MERGEM MAI DEPARTE, DUPĂ CE AVEM OPINIILE JURIDICE PENTRU DEPĂȘIREA ACESTEI PROBLEME. ORICUM, NOI DOCUMENTAM PANA ATUNCI TRANZACȚIILE, AM GĂSIT TRASEUL BANILOR ȘI DESTINAȚIA LOR FINALA, PROVENIENȚA ILICITA, FACEM SI AUDIERI. MAI MULTE DETALII ÎNSĂ NU VA PUTEM DA LA ETAPA ASTA”Amintim că anterior procurorii au anunțat ce se fac verificări legate de banii din BEM care ar fi fost fraudati și au ajuns direct sau indirect la mai multe instituții media din Republica Moldova, care îl deserveau mediatic pe Vlad Filat sau îi aparțineau prin intermediari. Potrivit surselor Today.MD, care au solicitat anonimatul, acestea sunt Ziarul Național, care ii aparținea lui Vlad Filat, prin intermediul lui Ion Rusu, Vocea Basarabiei, care ii aparținea lui Filat prin intermediul administratorului Caravita Igor Cijov, dar și Unimedia, care ii aparține lui Filat printr-o persoana interpusă.SCHEMA 2 (DETALIATĂ – CANALE DE TRANSFER) SCHEMA 1 (SIMPLIFICAtĂ) LISTA TRANSFERURILOR EXTRAS CCA EXTRAS CÎS P.S. Natalia Morari a întors împrumutul de la prietenii din Georgia? Bani despre care spunea mai demult că i-a luat cu împrumut pentru a deschide Propaganda (restaurant) la Chișinău. Întrebăm pentru un prieten.P.P.S. Apropo, poate jurnalista, care luptă pentru transparență, ne spune și câți bani a împrumutat atunci “de la niște prieteni din Georgia”, dar poate și cine sunt aceștia? Întrebăm deja pentru alt prieten, care vrea să deschidă un restaurant – Dezinformarea.