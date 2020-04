Avertisment sumbru: Un miliard de oameni s-ar putea îmbolnăvi de COVID-19

15:50

Moldovenii care de patru zile se află la graniță între Polonia și Ucraina au adresat pe rețelele de socializare apeluri către autorități ca să-i ajute să ajungă în RM. Oamenii spun că de patru zile dorm sub cerul liber. „Dragă guvernare, uitați-vă câți oameni suntem, stăm aici deja a patra zi, dar cei de la guvernare nu au venit nici cu o soluție. Am telefonat la consulat, dar niciun răspuns.” „Ajutați-ne să ajungeam acasă, de șase zile suntem pe drum, ați promis autocare.” „Noi stăm sub cerul l...