Anunțul experților. Noul virus ar putea reveni în fiecare an: „Este foarte posibil”

10:30

Un automobilist a lovit luni în mod deliberat doi poliţişti pe motocicletă într-o suburbie a Parisului invocând „situaţia” din Palestina, conform primelor declaraţii de după arestarea sa, informează AFP, potrivit agerpres. În maşina sa, anchetatorii au găsit un cuţit şi o „scrisoare care explică gestul său”, a declarat Parchetul din Nanterre, fără a oferi detalii suplimentare. Parchetul Naţional Antiterorist (Pnat) era luni seara în faza de cercetare pentru a stabili dacă va urma să ancheteze cazul. Accident à Colombes il a percuté un motard fort ️? pic.twitter.com/zOII19x8kj— Dz_Power92 ️?? (@Dz__Power92) April 27, 2020 Cei doi poliţişti staţionari efectuau un control rutier în Colombes, în apropiere de Paris, când un BMW negru care rula din direcţia opusă s-a deplasat spre stânga pentru a intra în ei, conform informaţiilor oferite de Parchet. L’individu qui a percuté les #policiers à #Colombes aurait des motivations terroristes. Pensées aux policiers et à leurs familles. Pour les «progressistes», il s’agit d’une voiture déséquilibrée, décrite comme gentille et serviable par les voisins mais vivant mal le #confinement pic.twitter.com/XwyPFbttzZ— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) April 27, 2020 Unul dintre poliţişti a fost rănit grav în cap, iar celălalt a suferit răni la picioare şi bazin. Ambii au fost spitalizaţi şi, conform evaluărilor medicale, viaţa lor nu este în pericol. Arestat imediat, şoferul BMW-ului, un francez de 29 de ani care locuieşte în Colombes, a declarat că gestul său a fost unul „voluntar”, potrivit unor surse apropiate dosarului. Una din aceste surse a indicat că tânărul a mai spus că a „intrat în poliţişti în semn de represalii pentru situaţia din Palestina”. ?? — JUST IN: Possible Car ramming attack in Colombes, France. Two police officers seriously injured. pic.twitter.com/uYNTCkDKpf— Belaaz (@TheBelaaz) April 27, 2020 Suspectul nu are antecedente penale recente şi nu era cunoscut serviciilor de informaţii. Bărbatul era cunoscut doar pentru infracţiuni de drept comun mai vechi. De asemenea, în 2014 el a făcut obiectul unei reamintiri a obligaţiilor legale pentru un incident de sfidare a legii. Acest incident survine în contextul tensiunilor recente care au implicat poliţia franceză, generate de măsurile de carantină impuse pentru a stopa răspândirea pandemiei COVID-19, precum şi al ameninţărilor constante cu atacuri de tip jihadist sub care Franţa trăieşte din 2015.