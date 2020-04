LIVE: Declarații după ședința Centrului Unic de Comandă de gestionare a crizei provocate de COVID-19

20:40

Un nou focar de COVID-19 a fost înregistrat la Centrul de Asistență Medicală Urgentă din sectorul Râșcani, unde 14 lucrători medicali au fost diagnosticaţi pozitiv cu noul tip de coronavirus. Informaţia a fost prezentată de ministrul sănătății, muncii și protecției sociale, Viorica Dumbrăveanu, după ședința Punctului Focal Național. În cadrul... The post Un nou focar COVID-19 în Chişinău appeared first on Portal de știri.