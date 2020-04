100 de mii de măști și 5 mii de costume pentru medici au fost aduse astăzi din Ungaria

16:10

Cercetători de la Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie (HKUST) din Hong Kong au anunţat că au dezvoltat un înveliş antiviral care ar putea oferi 90 de zile de protecţie „semnificativă" împotriva bacteriilor şi a virusurilor, precum coronavirusul care provoacă COVID-19, relatează luni Reuters, potrivit Agerpres. Produsul, numit MAP-1, a fost...