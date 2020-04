Prețurile petrolului au scăzut din nou pe fondul îngrijorărilor legate de capacitatea de stocare redusă

08:10

Mercur, planeta comunicarii si gandirii, mutata de ieri in Taur, are o cuadratura azi cu Saturn, lordul karmei aflat deocamdata in Varsator. Ce inseamna ? Cuvintele rostite poarta in ele o mare responsabilitate si greutate, deci sa fim atenti ce rostim pentru ca nu se sterg sau uita asa usor. Riscam sa avem ganduri pesimiste dar atentie, sa nu le transformam si in cuvinte pesimiste care pot sa ii influenteze si pe ceilalti. In loc sa ne imaginam scenariile cele mai rele, sa adoptam constient o viziune mai roz. Oricum viitorul e o mare necunoscuta chiar si cand credem ca ne bazam pe alte modele cunoscute.