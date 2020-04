„Sectorul agroalimentar italian are nevoie de forțe de muncă”. Moldovenii care caută un post de muncă în regiunea Veneto se pot înregistra într-o bază de date

17:10

Maatje Benassi, rezervist al armatei americane și mamă a doi copii, a devenit ținta teoriilor conspirației care au acuzat-o în mod fals că a răspândit pandemia de coronavirus, spunând că a adus boala din China, scrie CNN. Afirmațiile false se răspândesc pe YouTube în fiecare zi, până acum s-au adunat sute de mii de vizionări și au fost îmbrățișate de mass-media partidului comunist chinez. În ciuda faptului că nu au fost testați niciodată pozitiv pentru coronavirus și nici nu au prezentat simptome, Benassi și soțul ei sunt acum subiecte de discuții în mediul online din China. Toate acestea le-au afectat foate mult viața de zi cu zi. Cuplul spune că adresa lor de domiciliu a fost postată online și că, înainte de a-și închide conturile de pe social media au fost bombardați cu mesaje de la credincioșii conspirației. “Este ca și cum te-ai trezi dintr-un vis rău care se transformă în realitate”, a declarat Maatje Benassi pentru CNN Business într-un interviu exclusiv, pentru prima dată când a vorbit în mod public de când au fost făcute publice informațiile. Cum coronavirusul s-a răspândit în întreaga lume, la fel și informațiile false cu privire la boală au apărut în valuri. Giganții tehnologici au făcut toate demersurile pentru a combate dezinformarea în cee ace privește coronavirusului, dar aceste eforturi nu au reușit să-i ajute pe soții Benassis. În ciuda faptului că lucrează pentru guvernul SUA, cuplul se confruntă cu aceleași sentimente de neputință în fața celorlalți fiind ținta hărțuirii și dezinformării. “Vreau ca toată lumea să înceteze să mă hărțuiască, pentru că acest lucru este fals”, a spus Maajte în timp ce plângea. Maatje Benassi, a US Army reservist and mother of two, has become the target of conspiracy theorists who falsely place her at the beginning of the coronavirus pandemic, saying she brought the disease to China. https://t.co/S0rLzKYX0P pic.twitter.com/lIowx0HRc2— CNN (@CNN) April 27, 2020