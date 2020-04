Europarlamentar: Românii basarabeni au dreptul la aceleași servicii de sănătate la care au dreptul și cetățenii României

15:40

Anunțul lui Dodon referitor la creditul rusesc e o invenție electorală pentru alegerile prezidențiale ce urmează, dar și un soi de șantaj pentru FMI și UE, ca acestea să transfere mai repede R. Moldova banii promiși. De această părere este bloggerul Dragoș Galbur, care a comentat spectacolul ținut la Curtea Constituțională, unde președintele acesteia, Vladimir Țurcan, om de încredere al lui Dodon, a fost demis din funcție, în locul său fiind numită Domnica Manole. Potrivit sursei este trist că toți cetățenii R. Moldova s-au lăsat manipulați în continuare, nu au învățat nimic din trecut și s-au bucurat în zădar de această numire. „Domnica Manole a ajuns judecător la Curtea Constituțională doar cu acordul personal al lui Igor Dodon, la rugămintea lui Andrei Năstase. Toți au ajuns acolo cu acordul lui. Dodon nu e prost ca să ajungă președinte, să aibă în buzunar Parlamentul, Guvernul, Procuratura, Serviciul de Informații, ca la urmă CC să-i dea planurile peste cap. Ulterior, Manole ar fi primit (scriu „ar fi" ca să nu mă dea în judecată) un bonus pentru a-l vota pe Țurcan președinte al Curții. Asta e o practică deja normală în Moldova. Nimeni nu votează meritocratic un președinte acolo. Absolut totul se face pe bani și interese politice. Și știți cum e, odată ce-ai luat, gata, ai lesă”, a menționat blggerul. Dragoș Galbur a subliniat că anunțul lui Dodon, potrivit căruia Rusia va acorda Moldovei un credit de 200 milioane de euro, a fost de la bun început o minciună, deoarece nicăieri în planificările bugetare ale instituțiilor rusești nu au fost prevăzuți acești bani pentru Moldova. „E o invenție electorală pentru alegerile prezidențiale ce urmează. Totodată e un soi de șantaj direct pentru ca FMI și UE să transfere mai repede Moldovei banii promiși. Bunăoară, alaltăieri au intrat banii de la UE (100 milioane€) și ieri înainte de deciziile CC, a intrat și creditul de urgență de la FMI (234 milioane$). Așa că tot ce-i rămăsese lui Dodon e să iasă frumos din minciuna cu creditul rusesc. Și a reușit!”, a adăugat Galbur. În opinia sursei, Dodon i-a pus pe democrați să voteze în Parlament alături de PSRM acceptarea creditului rusesc, iar această decizie o să-i coste scump electoral pe cei din PD. „Mai apoi, spre seară, Țurcan e demis, dar atenție - a rămas în funcție de judecător tot la CC , imediat Manole devine președintă și CC, miraculos, respinge acordul privind creditul rusesc și salvează moldovenii de jugul financiar rusesc. Deci în câteva ore, Dodon a reușit să spele imaginea CC într-un mod spectaculos. Acum CC este chipurile independentă și credibilă, că doar luptătoarea Domnica Manole o conduce. Numai că lumea nu știe că luptătoarea are lesă. Așadar, de acum încolo deciziile CC trebuiesc considerate echitabile, constituționale și irefutabile. Anume de asta a avut nevoie Dodon. Pentru că în toată această ecuație, el urmărește al doilea mandat de președinție și, desigur, majoritate parlamentară”, a explicat Dragoș Galbur. Bloggerul mai consideră că Dodon are mai multe scenarii, cu alegeri parlamentare anticipate, cu anticipate și prezidențiale în aceeași zi, iar dacă Covid-19 nu se termină degrabă, va transfera alegerea președintelui înapoi în Parlament. „Diacov deja a vorbit despre acest lucru, iar Diacov e omul de legătură Dodon-PD. În plus, Diacov e verișor cu Domnica Manole. Ilegal, neconstituțional, deocheat, nu contează, pentru că Dodon are acum o Curte Constituțională credibilă și ca și cum proeuropeană. Acum creditul rusesc nu mai e o prioritate, ba din contra, în campania electorală va specula subiectul acesta, dând vina pe opoziție că nu ne-au mai dat rușii bani de drumuri. Și asta va prinde la electorat, că a prins mereu”, a conchis Dragoș Galbur. Amintim că Parlamentul de la Chișinău a aprobat, joi, în două lecturi, Acordul privind împrumutul rusesc, în valoare de 200 milioane de euro. Astfel, majoritatea parlamentară formată din 56 de deputați socialiști și democrați, și-au dat votul pentru proiectul de lege, iar opoziția a criticat dur acest acord, calificându-l drept un pericol la adresa securității economice a R. Moldova. Ulterior, Curtea Constituțională de la Chișinău a admis cererea lui Sergiu Sîrbu, deputatul Grupului Pro Moldova și a suspendat acordul respectiv până la examinarea în fond a sesizării. Anunțul despre suspendare acordului controversat a venit la scurt timp după ce Vladimir Țurcan, președintele CC, a fost destituit din funcție, iar în locul acestuia a fost aleasă judecătoarea Domnica Manole. Articolul Cine are de câștigat în urma schimbării de la Curtea Constituțională apare prima dată în InfoPrut.