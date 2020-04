Donald Trump critică orașele și statele americane care cer ajutoare federale să facă față pandemiei

12:50

Ministerul chinez de Externe a declarat luni că nu are informaţii de oferit cu privire la liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe fondul zvonurilor din presa mondială și a speculaţiilor legate de locul unde s-ar afla şi starea sa de sănătate. Kim nu a mai apărut în public după şedinţa biroului politic al partidului unic din 11 aprilie şi după un turneu în care a inspectat o bază aeriană, acţiune despre care presa nord-coreeană a informat pe 12 aprilie.Duminică, Moon Chung In, consilierul pentru securitate naţională al preşedintelui sud-coreean Moon Jae In, a asigurat că liderul nord-coreean „trăieşte şi este bine sănătos".