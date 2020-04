Președintele Moldovagaz: Gazul s-ar putea ieftini cu până la 20%

13:45

La un an de când s-a ales cu fotoliu de parlamentar, Dumitru Alaiba (PAS) și-a cumpărat un apartament de lux, prețul căruia se ridică la aproape 2 000 000 lei. Potrivit declarației de avere, familia Alaiba a procurat apartamentul în acest an. Locuința de 114 metri pătrați a fost dobândită prin contract de vânzare-cumpărare, iar prețul indicat este de 92 mii de euro. Așa cum obișnuiesc să facă unii politicieni din țara noastră, apartamentul de lux nu este scris pe numele deputatului Dumitru Alaiba, dar pe numele soției.Familia Alaiba mai are alte două apartamente, unul dintre aceste are 55 de metri pătrați și ar costa 80 de mii de euro, iar cel de-al doilea, 20,9 metri pătrați – 50600 euro. Totodată, în proprietatea familiei mai este și o casă de locuit care ar costa 30 de mii de euro.Potrivit declarației de avere, deputatul Maiei Sandu mai are un teren de pământ intravilan, care este evaluat la 30 mii euro și un automobil Volvo S60 din 2011, de 19 mii de euro.Familia Alaiba deține și opt conturi bancare în euro, dolari și lei, dar și cote-părți în cinci companii atât din Republica Moldova, cât și din Estonia.În declarație de avere, Alaiba a indicat că a ridicat pe parcursul anului aproape jumătate de milion de lei din salarii și onorarii: salariu de deputat de 124117.95 lei; Compensație pentru cheltuieli de consiliere și protocol 52 de mii de lei; Compensație anuală neimpozabilă pentru cheltuieli de tratament de 7841 de lei; Indemnizație lunară neimpozabilă pentru transport – 26 de mii de lei. onorariu de aproape 10 mii de euro de la Fundația Konrad Adenauer.Pe lângă asta, deputatul PAS, Dumitru Alaiba, a vândut un apartament cu peste 50 de mii de euro. Soția lui Alaiba a obținut anul trecut aproape trei mii de euro din onorarii și 11154 de euro din concediu de maternitate. Familia a indicat că are și două credite.