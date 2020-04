Ion Chicu, dupa ce Romania a anuntat ca va trimite in Moldova medici care vor ajuta in lupta cu COVID-19: "Un suport fratesc, as spune eu" - VIDEO

Ion Chicu, dupa ce Romania a anuntat ca va trimite in Moldova medici care vor ajuta in lupta cu COVID-19: "Un suport fratesc, as spune eu" - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md