PAS la democrație. Deputatul Alaiba, deranjat de faptul că jurnaliștii au publicat averea lui

Familia Alaiba mai are alte două apartamente, unul dintre aceste are 55 de metri pătrați și ar costa 80 de mii de euro, iar cel de-al doilea, 20,9 metri pătrați – 50600 euro. Totodată, în proprietatea familiei mai este și o casă de locuit care ar costa 30 de mii de euro. Potrivit declarației de avere, deputatul Maiei Sandu mai are un teren de pământ intravilan, care este evaluat la 30 mii euro și un automobil Volvo S60 din 2011, de 19 mii de euro. Familia Alaiba deține și opt conturi bancare în euro, dolari și lei, dar și cote-părți în cinci companii atât din Republica Moldova, cât și din Estonia. În declarație de avere, Alaiba a indicat că a ridicat pe parcursul anului aproape jumătate de milion de lei din salarii și onorarii: - salariu de deputat de 124117.