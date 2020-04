Veste excelentă pentru fanii italieni: Echipele din Serie A îşi reiau antrenamentele pentru a relua sezonul

10:50

Dr. Elisa Granato, care este microbiolog, face parte dintre voluntarii care au primit vaccinul experimental dezvoltat de Universitatea Oxford. Ea a fost injectată joia trecută, iar duminică au apărut zvonuri că a murit din cauza complicațiilor survenite în urma vaccinării. Răspunsul ei a venit mai întâi pe Twitter: „Nimic nu se compară cu senzația când te trezești și citești un articol fake care anunță că ai murit... Mă simt bine, oameni buni”. Fake news has been circulating on social media that...