Dacă tușești, strănuți, scuipi sau… îți ridici maioul mai sus de buric – PLĂTEȘTE AMENDĂ!

09:10

Căsătoriile prin platforme de tipul Zoom au devenit legale în New York. Cuplurile pot obţine licenţa de căsătorie prin intermediul unei legături video. Tot mai multe cupluri din America au decis să-şi oficializeze relaţiile prin intermediul aplicaţiilor online, aşa că guvernatorul de New York nu a mai avut încotro şi a trebuit să recunoască acest […] Post-ul Americanii din New York se pot căsători prin Zoom apare prima dată în Observatorul de Nord.