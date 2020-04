LIVE TEXT/ 18 persoane sunt în stare extrem de gravă și 925 au fost tratate

15:10

PE SCURT A trecut mai mult de o lună de când autoritățile din Republica Moldova au instituit stare de urgență. În toată lumea au fost sistate afacerile locale, inclusiv saloanele de frumusețe. Astfel, mulți dintre cei care se află în autoizolare au decis să se tundă singuri. Ce a ieșit, vezi mai jos. PE LUNG Pandemia […]