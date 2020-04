Ion Chicu spune că Moldova este mulțumită de evoluția relațiilor cu România și va depune tot efortul pentru consolidarea acestui parteneriat

18:20

Foarte multe grădinițe din Chișinău au dispărut, din cauză că unele au fost privatizate, altele demolate, etc. Despre aceasta a vorbit primarul general Ion Ceban în cadrul emisiunii UNInterviu de la UNIMEDIA. Potrivit acestuia, municipalitatea are în plan mai multe soluții în acest sens. „În primul rând, am finalizat acum conceptul de proiect pentru deschiderea […]