Coronavirus: 222 de persoane infectate sunt în stare gravă, iar 18 în stare extrem de gravă

13:30

Vicepreședintele Platformei DA, Igor Munteanu, a făcut o radiografie a situației în urma tentativei lui Dodon de a promova creditul oferit de Federația Rusă. gor Munteanu îl descrie pe șeful statului ca șantajist, transmite stiri.md. Potrivit lui, într-un comunicat emis de PPPDA, „la sfârșitul anului 2019, Parlamentul RM a adoptat bugetul de stat pentru 2020 cu un deficit de 7,5 mlrd. Critica opoziției a fost ignorată, dictatura noii majorități psrm-pd a triumfat. Pandemia a ridicat deficitul bugetar la 17,2 mlrd lei. Declinul economic va atinge cca 3% PIB. Au crescut cheltuielile cu 2,2 mlrd lei (4,3%) și au scăzut veniturile cu 7,5 mld lei. Guvernul a mimat că înțelege gravitatea crizei, dar a călcat numai pe greble. Mai întâi a făcut o tentativă de adoptare a bugetului de stat și a politicii fiscale prin angajare de răspundere, cu intenția de a nu da explicații în Parlament și de a-și avantaja lipitorile: ”baronii țigărilor” și ”șătrarii carierelor de minerale naturale”.” De asemenea, el mai preciează că „după ce Curtea a făcut praf și pulbere din argumentele dubioase ale autorilor, Guvernul a revenit în Parlament, ieri, punând pe masă un buget chinuit, unsuros de interese evidente, cu un deficit bugetar de 17,2 mlrd lei, pe care PM a pretins că poate fi susținut din 2 credite externe: FMI-235 mln (0,5% dobândă) și Rusia-200 mln euro (2% dobândă, plus penalități pentru întârziere). coaliția psrm-pd a aclamat cu veselie acest buget.” În același timp, el mai menționează că „opoziția a cerut optimizarea bugetului și adoptarea unor măsuri radicale de susținere businessului, sănătății publice și persoanelor nevoiașe. Am argumentat fiecare propunere cu cifre și dovezi solide. Am susținut adoptarea creditului luat de la FMI, dar ne-am opus creditului rusesc, care-i conceput pe obscurități, capcane de interpretare și silogisme. Am chemat la căutarea de resuse internaționale. „Alaltăieri, UE a anunțat un nou instrument de asistență și pentru RM în valoare de 100 mln euro. În aceiași zi, Curtea Constituțională suspendă acest credit, considerând obiecțiile grave și criticile în privința acestui credit judicioase.” În replică, I.Dodon amenință că nu va promulga legile adoptate ieri fără creditul rusesc, anunțând că guvernul nu va mai achita salarii și pensii din luna mai. Nu rămâne fără replică nici Curtea – pe care Președintele o etichetează ”politizată”, iar asta se întâmplă imediat după ce este debarcat din fotoliul de președinte al Curții, D.Țurcan, personajul care-l informează pe I.Dodon despre cum votează judecătorii curții, înainte de luarea unei decizii (!) Aceste reacții indecente din partea unui șef de stat sprijină ipoteza că acest credit de 200 mln euro, negociat cu Moscova încă din 2019 de anturajul lui I.Dodon are o țintă pur electorală. El nu este ajutor de urgență, și nici împrumut standard, care ne-ar permite să-I spunem ”suveran”, pentru că nu aduce nici o kopeikă în bugetul de sănătate, ci este destinat pentru drumuri, prin ”proiecte comune”, adică construite de firme rusești și plătite de cetățeni moldoveni naivi, favorizând prin clauze speciale aceleași companii rusești la achiziții, pe care acelas guvern a insistat să le mențină în buget în ciuda obiecților opoziției. Asta face ca in timp ce țările lumii reduc cheltuieile capitale pentru a putea aloca mai mulți bani pentru spitale și medici, coaliția monstruoasă psrm-pd plătește polițe politice pentru interesele electorale ale lui I.Dodon. Acordul prevede penalități uluitoare pentru posible întârzieri (150%), promite "datorii consolidate", un concept ambiguu la care Rusia ar putea lipi cam tot ce-și dorește: de la afacerile lui I.Ceaika, favoritul liderului PSRM, până la datoriile pt gazele naturale ale Tiraspolului. Nu este prevăzut nici un mecanism credibil de rezolvare a litigiilor, ceea ce întărește bănuiala că acest credit poate fi o banală operațiune hibridă contra Republicii Moldova” se precizează în comunicat. În concluzie el reitarat faptul că „un președinte obsedat de putere este mai periculos decât pandemia. Șantajistul I.Dodon trebuie să plece. Un Guvern care acționează ca agent electoral nu are cum fi eficient, pro-european și responsabil. El trebuie schimbat înainte de face mai mult rău cetățenilor acestei țări și suveranității de stat.”