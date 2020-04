Marea Britanie ar putea relaxa restricțiile anti-COVID înaintea datei de 7 mai. Boris Johnson urmează să-și reia activitatea luni

09:00

Începând cu săptămâna viitoare, vor fi reluate toate tipurile de comerț, cu excepția celor desfășurate în centrele comerciale și piețe. De asemenea, de luni, 27 aprilie, vor fi permise plimbările în parc, însă în grupuri nu mai mari de trei persoane. Deciziile au fost luate la ședința Comisiei pentru Situații...