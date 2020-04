Un politician din R.Moldova invită tinerii la ocafea, dacă ei vor face asta

18:50

Donație importantă pentru Spitalul Clinic Bălți. Liderul PAS, Maia Sandu, împreună cu deputata Doina Gherman, au dăruit instituției medicale un aparat de respirație artificială. Totodată, președintele organizației teritoriale PAS din Bălți, Boris Marcoci, a donat medicilor 300 de costume de protecție. Maia Sandu, a declarat că, instituțiile medicale din țară sunt prost dotate. În aceste condiții, medicii sunt nevoiți să lupte împotriva COVID-19. Am fost aici acum câteva zile, am văzut că aici sunt aduși bolnavi din diferite raioane din nordul țării și că este nevoie de mult ajutor. Am văzut spitale care nu au nimic. La Bălți lucrurile stau […]