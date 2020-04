Copiii din Spania au voie să se joace din nou afară, după 42 de zile în izolare la domiciliu

15:20

Ulterior autoritățile germane le-au cerut șoferilor și pasagerilor să se întoarcă la Paris. Potrivit pasagerilor care ne-au scris pe adresa redacției și cu care am discutat la telefon, la momentul actual cele trei autocare staționează la o ddistanță de 40 de km de or Strasbourg. „Noi nu dorim să ne întoarcem la Paris, unde șoferii spun că ne vor caza în hotele, dar cel mai probabil vor să scape de noi. Mulți am rămas fără chirie, fără locuri de muncă. Nu dorim să ne întoarcem, dorim să revenim a...