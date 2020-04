În farmaciile din Chișinău au apărut în vânzare teste rapide pentru depistarea coronavirusului. Au o precizie de 92%

15:30

Rockit Conference aduce două zile, trei secțiuni și peste 20 de speakeri pentru găsi soluții în perioada definirii „noului normal”, de unde și este inspirată tema evenimentului „Don’t panic: Finding solutions for the new reality”. Cunoaște primii speakeri din cadrul celei de a 9-a ediții a conferinței și ce subiecte au pregătit pentru comunitatea digitală. Articolul Cunoaște primii speakerii supersonici ai Rockit Conference 2020 apare prima dată în #diez.