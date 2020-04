Cum se menține în formă în autoizolare creatoarea proiectului Fit Mami

17:00

PE SCURT Și săptămâna aceasta autoritățile separatiste de la Tiraspol au continuat să atace autoritățile de la Chișinău. Cu toate acestea: locuitorii regiunii separatiste primesc amenzi sau sunt arestați, pentru că au fos „peste hotare" în Republica Moldova; purtarea măștii în spațiul public este obligatorie, iar pedeapsa pentru nerespectarea măsurii este arest administrativ sau circa […]