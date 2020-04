Un fost premier al RM a lansat un concurs pe facebook. Cu ce se vor alege cîștigătorii?

05:30

Pentru unii, perioada liceului nu a fost foarte placuta, fiind adesea hartuiti de colegii care incercau sa se plaseze in varful ierarhiei. Pentru pasarile flamingo, viata este o imensa recreatie mare.Conform unui studiu publicat de Behavioural Processes si citat de IFL Science, pasarile se comporta in mod constant ca si cum ar fi in curtea scolii.Pe de o parte, formeaza prietenii de durata