ULTIMA ORĂ /// 20 de cazuri confirmate de COVID-19 în comuna Trușeni

Pluto a inceput de ieri miscarea retrograda si isi va pastra aparentul mers inapoi pana in 4 octombrie. Pluto se misca incet. Ii ia 21 de ani sa treaca prin fiecare semn zodiacal, ceea ce inseamna ca va influenta puternic si profund fiecare capitol din viata fiecarei zodii.Cu toate acestea, nu va fi la fel de provocator ca atunci cand Mercur, Venus sau Marte au fulgeratoarea lor miscare retrograda.Pluto va fi retrograd cinci luni, dandu-ne timp sa facem multa cercetare la nivel de suflet ca sa gestionam acele aspecte ce au iesit la lumina cat timp Pluto a fost direct si care s-a suprapus cu criza mondiala a izolarii. Este timpul sa lucram la imbunatatiri de sine scapand de vechi carlige ce ne trag in modele din trecut de gandire si actiune, in vechi obiceiuri pe care le intretinem nici noi nu stim de ce. Pluto retrograd ne ofera contextul sa le transformam in ceva mult mai pozitiv. Nu degeaba este planeta mortii si regenerarii.