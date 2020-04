Bilanțul decedaților de COVID-19 ajunge la 94

17:30

Din 27 aprilie, Centrul de Apel al Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) își reia activitatea. Persoanele care au orice întrebări ce ţin de stabilirea, calcularea sau plata prestaţiilor sociale pot obţine informaţii de luni până vineri, între orele 7.30-16.00, transmite IPN. Potrivit unui comunicat de presă, indemnizaţiile adresate familiilor...